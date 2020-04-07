تموين القليوبية: مستعدون لموسم القمح ودخول صوامع عرب العليقات الخدمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن استعداد المديرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس حسن زايد، لاستقبال موسم حصاد القمح الذي من المقرر أن ينطلق 15 ابريل الجاري ولمدة 3 شهور وفقا لما أعلنه وزير التموين الدكتور على المصيلحي، مشيرا إلى ان المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد التام للموسم.

وأكد مدير تموين القليوبية، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القاطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتي تصل سعتها الإجمالية 90 الف طن، بذلك يصل إجمالي السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.

ومن ناحيته قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة شهدت زراعة 51 ألف و600 فدان قمح هذا الموسم، بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي، موضحا أن الحالة العامة للمحصول حتى تاريخه جيدة جدا، كما أن النباتات في طور إطلاق السنابل.