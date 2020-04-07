تقارير: إسبانيا تتجه لتخصيص مرتبات ثابتة للعمال المتضررين من فيروس كورونا

كتب آسر أحمد

تتجه إسبانيا نحو تطبيق دخل أساسى لمساعدة العمال والموظفين الذين تضرروا من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد التوقف الكبير الذى أحدثه الفيروس للكثير من الصناعات والأعمال.

وفى تقرير لصحيفة business insider، أكد أن السلطات الإسبانية تقترب من تخصيص مرتبات ثابتة لجميع العمال لحين الانتهاء من الأزمة الصحية العالمية التى سببها فيروس كورونا، وقالت نادية كالفينيو وزير الشؤون الاقتصادية في اسبانيا "ان الحكومة تخطط لتقديم الإعانات النقدية ضمن حزمة قرارات سياسية تهدف لمساعدة المواطنين لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية".

ووفقاً للتقرير، فأن الحكومة الإسبانية لم تقر عن موعد رسمى لتلك الإجراءات، واكتفت بالتصريح الذى أكد اقتراب خطوة تنفيذ حزمة المساعدات التى ستكون شبه دائمة لحين الانتهاء من فيروس كورونا، وعودة العمل مرة آخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى الزيادة الأولى فى عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس، المسجلة فى البلاد، بعد 4 أيام من الانخفاض المتواصل.

وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى - أن إجمالى عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و798 حالة، فيما تم تسجيل 4578 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة 4% فقط عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 140 ألفا و510 حالات، حسب ما أفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى.

ونوهت الصحيفة فى الوقت نفسه، إلى ضرورة التعامل بحذر مع تلك الزيادة فى عدد الوفيات اليومية، لا سيما مع ملاحظة تسجيل أعداد وفاة أقل من الحقيقية خلال أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع منذ بداية الأزمة.