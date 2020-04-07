اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا: عودة الوفيات اليومية بكورونا للارتفاع بعد 4 أيام من الانخفاض المتواصل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:19 م
إسبانيا: عودة الوفيات اليومية بكورونا للارتفاع بعد 4 أيام من الانخفاض المتواصل كورونا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الزيادة الأولى في عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس، المسجلة في البلاد، بعد 4 أيام من الانخفاض المتواصل.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و798 حالة، فيما تم تسجيل 4578 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة 4% فقط عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 140 ألفا و510 حالات، حسب ما أفادت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.
ونوهت الصحيفة في الوقت نفسه إلى ضرورة التعامل بحذر مع تلك الزيادة في عدد الوفيات اليومية، لا سيما مع ملاحظة تسجيل أعداد وفاة أقل من الحقيقية خلال أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع منذ بداية الأزمة.
وأشارت إلى أن يوم أمس، الإثنين، شهد تسجيل 637 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات يومية منذ 24 مارس الماضي، لافتة إلى أن ذلك الاتجاه الهبوطي في عدد الوفيات بدأ يوم السبت الماضي، حين سُجلت 809 حالات، ثم الأحد بـ674 حالة.
ووفقا للأرقام الرسمية، فقد نُقل 138 شخصا إلى العناية المركزة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الحالات التي نُقلت للعناية المركزة إلى 7069 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من إصابتهم والذين خرجوا من المستشفيات إلى 43 ألفا و208 أشخاص.
 
من جانبها، أكدت المسئولة بمركز وزارة الصحة للتنسيق بشأن التنبيهات الصحية ماريا خوسيه سييرا، أن الأرقام الأخيرة تشيرا إلى اتجاه هبوطي بوجه عام، رغم الزيادة الأخيرة في عدد الوفيات المسجلة في يوم واحد، مشيرة إلى إعلان عدد من المناطق أنها بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في الضغط على وحدات العناية المركزة.
 
وتعد إسبانيا ثاني أعلى دول العالم بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تأتي في المرتبة الثانية أيضا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، الذي أوقع حتى الآن حول العالم نحو 75 ألف قتيل، وأصاب أكثر من مليون و350 ألف شخص، منذ بداية ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي.

وزارة الصحة الإسبانية

كورونا

الوفيات اليومية

إسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة