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تعزيزات روسية تصل إلى مطار القامشلى فى ريف الحسكة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:01 م
تعزيزات روسية تصل إلى مطار القامشلى فى ريف الحسكة الجيش الروسى فى سوريا
كتب محمد عبد المجيد

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استقدمت الشرطة العسكرية الروسية، تعزيزات جديدة إلى قاعدتها الموجودة فى مطار القامشلى شمالى محافظة الحسكة، قادمة من بلدة عين عيسى شمالى الرقة، وقال مراسل "سبوتنيك" فى محافظة الحسكة، إن قافلة عسكرية مؤلفة من قرابة 20 آلية ومدرعة روسية، بالإضافة لعشرات الجنود، دخلوا مطار مدينة القامشلي، مساء أمس الاثنين 6 أبريل، بعد عبورهم الطريق الدولى (حلب– الرقة– الحسكة) المعروف باسم (M4)، رغم انتشار المدرعات الأمريكية على المقطع الممتد من تل تمر إلى القامشلي.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه فى محيط قاعدة القامشلى، طائرات مروحيات روسية بينها الدبابة الطائرة (مي35- إم)، وهى تحلق فى الأجواء برفقة القافلة.
 
وأضاف المراسل، أن التعزيزات عبرت بلدة تل تمر شمالى غربى الحسكة، قادمة من الرقة عبر (M4)، وعبرت من أمام الدوريات العسكرية لقوات الجيش الأمريكي، دون أن يحدث أى ممانعة لها، وسط تحليق كثيف للطيران المروحى الروسى فى الأجواء.
 

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