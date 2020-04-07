اليوم السابع
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تعافى آخر حالة بمركز بلقاس من كورونا وخروجه من العزل الصحى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:45 م
تعافى آخر حالة بمركز بلقاس من كورونا وخروجه من العزل الصحى بالإسماعيلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج جميع الحالات المحجوزة من الدقهلية بمستشفى العزل الصحى بالإسماعيلية، وهى الحالة رقم 12 والأخيرة بقرية السماحية وأبو رجيلة من أبناء مركز بلقاس.

 

وتقدم مكى، بالشكر لأهالى مركز بلقاس للالتزام بتطبيق تعليمات وزارة الصحة، والتى كان لها الأثر الأكبر فى أن تصبح مدينة بلقاس وقراها نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية.

 

وناشد وكيل الوزارة، جميع المواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

 

يعتبر مرض كورونا من أخطر التحديات التي صادفها العالم فى الأونة الأخيرة بسبب سرعة انتشاره، والذى لم يقتصر على منطقة جغرافية بعينها بل امتد ليشمل أغلب دول العالم، فضلا عن سرعة انتشاره ونتائجه الخطيرة على الصحة العامة، والتى قد تنتهى بالوفاة فى حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية.
 
 

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