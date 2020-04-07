اليوم السابع
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"تضامن أسيوط": توزيع 6900 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:00 م
"تضامن أسيوط": توزيع 6900 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية توزيع كراتين مواد غذائية
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم للعمالة الموسمية وغير المنتظمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وكافة مؤسسات المجتمع المدنى وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بدعم العمالة الموسمية والأسر الأولى بالرعاية ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أنه بالتعاون مع محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط جارى أعمال توزيع كراتين سلع غذائية وشنط منظفات ومطهرات لعدد 4300 أسرة بمختلف قرى محافظة أسيوط كما تم توزيع كراتين سلع غذائية على 800 مسن للأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا بالقرى الأكثر احتياجاً وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

كما قامت المديرية بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع 6900 كرتونة وشنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجًا وأيضا مساعدات نقدية لعدد 1850 أسرة بمختلف قرى المحافظة كما قامت بتطهير عدد كبير من المساجد والمدارس والمنشآت الحكومية والشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

توزيع كراتين مواد غذائية (1)
توزيع كراتين مواد غذائية 

 

توزيع كراتين مواد غذائية (2)
توزيع كراتين مواد غذائية 

 

توزيع كراتين مواد غذائية (3)
توزيع كراتين مواد غذائية

التضامن الاجتماعى

توزيع مواد غذائية

تقارير مصرية

العمالة الموسمية

الأسر الأولى بالرعاية

كورونا

عدد حالات كورونا فى مصر

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