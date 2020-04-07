تشميع مصنع مواد كيماوية مغشوشة فى حى البساتين جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، جنوب القاهرة، اليوم، و للمرة الثانية خلال أسبوع من غلق وتشميع احد المصانع التي تعمل بدون ترخيص في 9 عمارات الاموال العامة بالمعادي الجديدة، حيث يقوم المصنع بتصنيع مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بغرض الربح السريع مستغلًا حاجة المواطنين إليها وتم تسليم المخالفين الي الشرطة وغلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه ، وذلك خلال حملة قادها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدورى على ما تم غلقه من منشآت مخالفة للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى سياق أخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.