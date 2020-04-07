اليوم السابع
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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى فى ليبيا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:19 ص
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى فى ليبيا كورونا ارشيفية
وكالات

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سجّلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شُفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.
 
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقهم إلى التعافي، مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، حسبما نشرت واس .
 
وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.
 
أعلن المركز الوطنى الليبى بمكافحة الأمراض ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا،  إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.
 
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ 31 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن مساء الخميس الماضي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. 

 

 


ليبيا

كورونا

فيروس

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