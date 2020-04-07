ترامب يتهم مسئولة بوزارة الصحة بإعداد ملف زائف عن نقص موارد مكافحة كورونا

رويترز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المفتشة العامة لوزارة الصحة بإعداد "ملف زائف" عن نقص موارد مكافحة فيروس كورونا بالمستشفيات الأمريكية، ولم يذكر ترامب سببا لتشككه في تقرير المفتشة التي تمثل هيئة رقابية اتحادية.

لكن نتائج تقريرها أكدت ما يقوله حكام الولايات ورؤساء البلديات ومسؤولو الصحة منذ أسابيع بأن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ليس لديها القدرة الكافية على التعامل مع زيادة عدد مرضى فيرس كورونا.

وقال ترامب إن لدى المفتشة العامة دوافع سياسية، متسائلا عن السبب في عدم تواصلها مع جنرالات الجيش أو مع نائب الرئيس أو غيرهم من المسؤولين قبل إعداد التقرير، وكتب على تويتر "ملف زائف آخر".

ولم يرد مكتب المفتشة على طلب للتعليق على تغريدة ترامب.

وقالت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء كورونا تجاوز عتبة الـ11000 حالة، وأفادت الجامعة بأن عدد المتعافين بلغ 19972، من جملة إجمالى إصابات بلغ 368533، و ذلك وفقما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.