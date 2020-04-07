اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:53 م
خالد صلاح
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تراجع حالات الإصابة الجديدة بكورونا فى إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 25 يوما

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:32 م
تراجع حالات الإصابة الجديدة بكورونا فى إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 25 يوما كورونا
رويترز

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ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا 604 حالات اليوم الثلاثاء وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس والتي بلغت 636 حالة في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس .

 

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير ارتفع إلي 17127 حالة.

 

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم الثلاثاء إلى 135586 حالة في ثاني تراجع يومي على التوالي مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس.

 

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم الاثنين. وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

 

وأعلن شفاء 24392 حالة اليوم الثلاثاء من بين الحالات التي أصيبت أصلا مقابل 22837 حالة يوم الاثنين.


كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

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