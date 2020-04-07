اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب العاملين بمستشفيات بني سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكرونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:31 م
تدريب العاملين بمستشفيات بني سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكرونا جانب من التدريب
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت  الدكتورة نهاد صلاح القائم بأعمال مدير مكافحه العدوى بمديرية الصحة ببني سويف  عملية فرز المرضي وكيفية التعامل معهم بمستشفي الصدر  بمدينة بني سويف العاصمة، وتم تدريب طاقم العمل علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوعية المخالطين للحالات الايجابية وكيفية تطبيق العزل المنزلي و الالتزام به، فضلا عن  التنبيه على العاملين  بضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وسياسة غسل الأيدي، وذلك بحضور الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى ، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،  في إطار اهتمام مديريه الصحة  بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعه تطبيق معايير مكافحة العدوي ضمن خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وأشار بيان صحفي لمديرية الصحة مساء  اليوم الثلاثاء إلى متابعة كل من   سحر حمد و  سميرة صلاح من إدارة مكافحة العدوى،  علي مركز طبي ناصر شمال المحافظة  ووحدة طنسا بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المترددين على العيادة الخارجية، وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال التعامل مع المرضى

وشاركت فرق من إدارتي ناقلات الأمراض والمتوطنة بمديرية الصحة في إجراءات تطهير القرى التي ظهرت بها حالات أثبتت التحاليل إيجابيتها للفيروس  وتم نقلها للمستشفيات العزل، بالإضافة إلى تطهير قريتي رياض باشا ، واهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وكذلك  قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة والقريبة  من دائرة مركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات التي تستقبل حالات الإشتباه ويحتجز بها المصابين بعد ثبوت إيجابية تحاليهم مثل الصدر والحميات بمدينة بني سويف العاصمة، كما عقمت الفرق مستشفى الرمد ومركز طبي، الغمراوى ورعاية الطفل بحي الرماح  بمدينة بني سويف، والمركز الطبي بمدينة بني سويف الجديدة  شرق النيل.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

بني سويف

مديريه الصحه

مكافحه العدوى

مواجهه فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة