تدريب العاملين بمستشفيات بني سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكرونا

بني سويف أيمن لطفي

تابعت الدكتورة نهاد صلاح القائم بأعمال مدير مكافحه العدوى بمديرية الصحة ببني سويف عملية فرز المرضي وكيفية التعامل معهم بمستشفي الصدر بمدينة بني سويف العاصمة، وتم تدريب طاقم العمل علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوعية المخالطين للحالات الايجابية وكيفية تطبيق العزل المنزلي و الالتزام به، فضلا عن التنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وسياسة غسل الأيدي، وذلك بحضور الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى ، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، في إطار اهتمام مديريه الصحة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعه تطبيق معايير مكافحة العدوي ضمن خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وأشار بيان صحفي لمديرية الصحة مساء اليوم الثلاثاء إلى متابعة كل من سحر حمد و سميرة صلاح من إدارة مكافحة العدوى، علي مركز طبي ناصر شمال المحافظة ووحدة طنسا بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المترددين على العيادة الخارجية، وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال التعامل مع المرضى

وشاركت فرق من إدارتي ناقلات الأمراض والمتوطنة بمديرية الصحة في إجراءات تطهير القرى التي ظهرت بها حالات أثبتت التحاليل إيجابيتها للفيروس وتم نقلها للمستشفيات العزل، بالإضافة إلى تطهير قريتي رياض باشا ، واهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وكذلك قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة والقريبة من دائرة مركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات التي تستقبل حالات الإشتباه ويحتجز بها المصابين بعد ثبوت إيجابية تحاليهم مثل الصدر والحميات بمدينة بني سويف العاصمة، كما عقمت الفرق مستشفى الرمد ومركز طبي، الغمراوى ورعاية الطفل بحي الرماح بمدينة بني سويف، والمركز الطبي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.