تحرير 15 محضرا مخالفات بيئية بمركز اخميم بسوهاج وتعقيم المدارس

سوهاج - عمرو خلف

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس المركز ومسئولى قسم البيئة وشرطة البيئة والمسطحات والتفتيش المالى بالوحدة 15 محضرا مخالفات بيئية ضد عدد من المواطنين وذلك بعد المرور على المركز والقرى التابعة له وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وذلك بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن الارتقاء بمستوى البيئة ومنع الحظائر بالشوارع

وفى سياق متصل واصلت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير رئيس المركز وبمتابعة ميدانية من نواب رئيس المركز حملة للتطهير والتعقيم بمنطقة المدارس شملت إدارة أخميم التعليمية وعدد من المدارس وأكد حبارير بأن حملات التطهير والتعقيم مستمرة لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد



وفى وقت سابق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة أعمال التطهير والتعقيم بمدينة المنشاة والقري التابعه لها وشملت أعمال التطهير والتعقيم المصالح الحكومية وطريق الاحايوه غرب وطريق نجع عسروطريق طوخ شرق والقنانشه وتوابعها-ونجع جبره - ونجع النباقوه.

وقال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة انه تم أيضا عمل حملة تطهير وتعقيم بالزوك الغربية والمجلس المحلي بالزوك الغربية و الشئون الاجتماعية ومكتب البريد ومعهد الزوك الشرقيه ومدرسة الديكه بالحريزات الشرقية ومدرسة البياضية.