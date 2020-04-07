يشار إلى أنه يوجد بالعاصمة (بانكوك) أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم هناك تسجيل 1201 حالة، وبعدها جزيرة (بوكيت) 138 حالة، تليها (ناونثبوري) 134 حالة.