بانكوك (أ ش أ)

أعلنت السلطات التايلاندية، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بلغ حتى الآن 2258، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 27 حالة.. مشيرة إلى انخفاض أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس اليوم مقارنة بيوم أمس الأول الأحد الذي تم خلاله تسجيل 102 حالة ويوم أمس الاثنين الذي سجل 51 حالة.

يشار إلى أنه يوجد بالعاصمة (بانكوك) أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم هناك تسجيل 1201 حالة، وبعدها جزيرة (بوكيت) 138 حالة، تليها (ناونثبوري) 134 حالة.

وكانت هيئة الطيران المدني التايلندية،أعلنت أمس الاثنين، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وبعدما أعلنت في وقت سابق اعتزامها إعادة حركة الطيران القادم إليها الليلة، قالت الهيئة إنها قررت تمديد حظر طيران الركاب القادم إلى المملكة حتى الساعة 11:59 من ليل الأربعاء 12 أبريل الجاري، حسب ما أفادت صحيفة "ذا نيشن" التايلندية عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت السلطات التايلاندية، خططت لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.

ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تؤدى إلى نشر الذعر فى المجتمع".

وأضاف التلفزيون عبر منشور له على فيس بوك: أن من بين هذه المنشورات "كذبة أبريل"، وفى حال انتهاك المواطنين هذا القانون سيتم تغريمهم بمبلغ وقدره 40 ألف بات (حوالي 1200 دولار)، أو السجن لمدة عامين، وفى بعض الحالات يمكن الحصول على الغرامتين معا، وذلك وفق سبوتنيك.