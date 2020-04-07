بوتين فى برقية لجونسون: تفاؤلك سيساعدك فى هزيمة المرض

كتبت ريم عبد الحميد

أرسل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، الثلاثاء، برقية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، معبرا فيها عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وقال بوتين فى البرقية، التى نشرتها وكالة سبوتنك الروسية: "عزيزى السيد رئيس الوزراء أود أن أعبر عن دعمى المخلص لك فى هذه اللحظة العصيبة. أنا متأكد من أن طاقتك وتفاؤلك وروح الدعابة الخاصة بك ستساعد فى هزيمة المرض. أتمنى لك الشفاء العاجل والكامل".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن المملكة المتحدة لم تطلب من روسيا المساعدة الطبية أو الاستشارية فى علاج بوريس جونسون من فيروس كورونا، مشددا أن الأطباء البريطانيين أنفسهم قادرون على تزويده بالرعاية الطبية اللازمة.

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال فى هذا الشأن: "لا، نحن بالتأكيد لم نتلق أى طلبات، نحن مقتنعون بأن هناك أطباء فى المملكة المتحدة يمكنهم تقديم الرعاية بالمستوى المناسب لرئيس الوزراء البريطانى".

وكان جونسون قد نقل مساء أمس إلى وحدة العناية المركزة فى المستشفى بعد أن ساءت حالته جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر ان رئيس الوزراء البريطانى حصل على أكسجين، لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

وجاء نقل جونسون إلى المستشفى بعد أكثر من أسبوع على إعلان اصابته بكوفيد 19، ليصبح أول زعيم عالمى تطوله الجائحة الحالية، فى الوقت الذى سجلت فيه بلاده آلاف الإصابات والوفيات، وسط انتقادات لاستجابته الأولية فى التعامل مع المرض.

وتولى دومنيك راب، وزير الخارجية البريطانى، إدارة شئون الحكومة لحين تحسن جونسون. جدير بالذكر انه لا توجد قواعد واضحة لمن يخلف جونسون فى إدارة شئون بريطانيا حال أصبح عاجزا تماما عن تولى مهام لفترة طويلة، مما يثير حالة من الغموض حول المستقبل السياسى للبلاد.