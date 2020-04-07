اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين فى برقية لجونسون: تفاؤلك سيساعدك فى هزيمة المرض

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:17 م
بوتين فى برقية لجونسون: تفاؤلك سيساعدك فى هزيمة المرض فلاديمير بوتين
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، الثلاثاء، برقية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، معبرا فيها عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

 

وقال بوتين فى البرقية، التى نشرتها وكالة سبوتنك الروسية: "عزيزى السيد رئيس الوزراء أود أن أعبر عن دعمى المخلص لك فى هذه اللحظة العصيبة. أنا متأكد من أن طاقتك وتفاؤلك وروح الدعابة الخاصة بك ستساعد فى هزيمة المرض. أتمنى لك الشفاء العاجل والكامل".

 

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن المملكة المتحدة لم تطلب من روسيا المساعدة الطبية أو الاستشارية فى علاج بوريس جونسون من فيروس كورونا، مشددا أن الأطباء البريطانيين أنفسهم قادرون على تزويده بالرعاية الطبية اللازمة.

 

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال فى هذا الشأن: "لا، نحن بالتأكيد لم نتلق أى طلبات، نحن مقتنعون بأن هناك أطباء فى المملكة المتحدة يمكنهم تقديم الرعاية بالمستوى المناسب لرئيس الوزراء البريطانى".

 

وكان جونسون قد نقل مساء أمس إلى وحدة العناية المركزة فى المستشفى بعد أن ساءت حالته جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر ان رئيس الوزراء البريطانى حصل على أكسجين، لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

 

وجاء نقل جونسون إلى المستشفى بعد أكثر من أسبوع على إعلان اصابته بكوفيد 19، ليصبح أول زعيم عالمى تطوله الجائحة الحالية، فى الوقت الذى سجلت فيه بلاده آلاف الإصابات والوفيات، وسط انتقادات لاستجابته الأولية فى التعامل مع المرض.

 

وتولى دومنيك راب، وزير الخارجية البريطانى، إدارة شئون الحكومة لحين تحسن جونسون. جدير بالذكر انه لا توجد قواعد واضحة لمن يخلف جونسون فى إدارة شئون بريطانيا حال أصبح عاجزا تماما عن تولى مهام لفترة طويلة، مما يثير حالة من الغموض حول المستقبل السياسى للبلاد.


بوتين

جونسون

اصابة جونسون بكورونا

الرئيس الروسى

corona news

فىروس كورونا

عدد اصابات كورونا الىوم

اصابات فىروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: بوتين لا ينوى التواصل مع ترامب بخصوص وضع أسواق النفط

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:45 م

الكرملين: بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوع وسط انتشار كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:06 م

السعودية تكذب تصريحات منسوبة لبوتين..وتؤكد: سياستنا البترولية تهدف لاستقرار الأسواق.. وتدعو لاجتماع عاجل لأوبك بلس..الخارجية: المملكة لم تنسحب من اتفاق أوبك.. ووزير الطاقة: نفتح ذراعينا للراغبين فى إيجاد حلول

السبت، 04 أبريل 2020 05:04 م

بوتين يلقى باللوم على فيروس كورونا فى انهيار أسعار النفط

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة