اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:26 م
خالد صلاح
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بوتين: ذروة الوباء لم تنته بعد ..والأهم ضمان صحة المواطنين

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:52 م
بوتين: ذروة الوباء لم تنته بعد ..والأهم ضمان صحة المواطنين بوتين ارشيفية
ا ش ا

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 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأمر الرئيسي في مكافحة فيروس كورنا في الوقت الراهن، هو ضمان سلامة وصحة كافة المواطنين في شتى أنحاء البلاد.
وقال بوتين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- : "أريد أن ألفت الانتباه مرة أخرى، أن جميع قراراتنا يجب أن تكون متناسبة مع التهديد ومتناسبة مع الموقف والشيء الرئيسي هو سلامة وصحة المواطنين الروس". 
و أضاف "أعلم أن الهيئات المتخصصة الى جانب علماء الفيروسات والصيادلة والأطباء يعملون بنشاط على نظام وقائي خاص ، بما في ذلك ابتكار اللقاحات.. ، بالإضافة إلى طرق فعالة لعلاج عدوى فيروسات التاجية ومضاعفاتها. أود أن أستمع اليوم الى رأيكم وتقييماتكم لآفاق صنع الأدوية المناسبة".
وتابع الرئيس الروسي " نحن نراقب الوضع بعناية ، ونأخذ في الاعتبار كل من التجارب الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى. ذروة الوباء لم تنته بعد. الآن من المهم للغاية تجنب أخطاء الآخرين ، وليس التعلم من أخطائنا ، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج استنادًا إلى موقف المجتمع الطبي والعلمي".
 
 

فلاديمير بوتين

الفيروسات

كورنا

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