اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقلاب سيارة محملة بالقمامة على الطريق الدولى غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:10 م
انقلاب سيارة محملة بالقمامة على الطريق الدولى غرب الإسكندرية انقلاب سيارة قمامة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى العامرية ثان، غرب الاسكندرية، تلقى بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، بانقلاب سيارة لنقل القمامة على الطريق الدولى، حيث توجه محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان وبرفقته مدير الأزمات والكوارث إلى مكان الحادث، وتم رفع القمامة من الطريق الدولى بمعرفة الحى ومعدات الحى.

وفى إطار البلاغات والإشارات الواردة لغرفة عمليات الحى نشوب حريق فى مصنع كارتون بعزبة إبراهيم صالح، ووفقا لتوجيهات  اللواء الوزير محافظ الاسكندرية بسرعة الاستجابة للبلاغات والردود السريعة والتعامل معها، وتنفيذا لتعليمات محدد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بالتوجه على الفور لمكان الحادث، توجه على الفور مدير الأزمات والكوارث، حيث تبين وجود حريق في مخزن كارتون في عزبة ابراهيم صالح وتم إطفاء الحريق.

فيما قامت إدارة الرصد البيئي اليوم الأحد بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مخلفات القمامة، برفع القمامة من منطقة ابراهيم صالح وتم رفع حوالى 32 طن، ومتابعة اعمال شركة نهضة مصر برفع صناديق القمامة من منطقة السفن و الكابلات و سكه حديد بحري طريق الكينج وتم رفع حوالي 14 طن

ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع، بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ومدى الإلتزام بالإغلاق وفقا لقرار الحظر الكلي، حيث تم فض ورفع الاسواق المخالفة لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، و منهم سوق قرية البصره.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

احياء الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة