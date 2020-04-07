انقلاب سيارة محملة بالقمامة على الطريق الدولى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى العامرية ثان، غرب الاسكندرية، تلقى بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، بانقلاب سيارة لنقل القمامة على الطريق الدولى، حيث توجه محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان وبرفقته مدير الأزمات والكوارث إلى مكان الحادث، وتم رفع القمامة من الطريق الدولى بمعرفة الحى ومعدات الحى.

وفى إطار البلاغات والإشارات الواردة لغرفة عمليات الحى نشوب حريق فى مصنع كارتون بعزبة إبراهيم صالح، ووفقا لتوجيهات اللواء الوزير محافظ الاسكندرية بسرعة الاستجابة للبلاغات والردود السريعة والتعامل معها، وتنفيذا لتعليمات محدد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بالتوجه على الفور لمكان الحادث، توجه على الفور مدير الأزمات والكوارث، حيث تبين وجود حريق في مخزن كارتون في عزبة ابراهيم صالح وتم إطفاء الحريق.

فيما قامت إدارة الرصد البيئي اليوم الأحد بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مخلفات القمامة، برفع القمامة من منطقة ابراهيم صالح وتم رفع حوالى 32 طن، ومتابعة اعمال شركة نهضة مصر برفع صناديق القمامة من منطقة السفن و الكابلات و سكه حديد بحري طريق الكينج وتم رفع حوالي 14 طن

ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع، بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ومدى الإلتزام بالإغلاق وفقا لقرار الحظر الكلي، حيث تم فض ورفع الاسواق المخالفة لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، و منهم سوق قرية البصره.