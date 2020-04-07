طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن موتيجي قوله إن قائمة الدول العشرين التى ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتمامًا.

وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضًا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة فوجيفيلم هولدنجز.

وقال باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين إن الدواء كان فعالا مع مرضى فيروس كورونا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، زيادة مخزون أفيجان إلى إنتاج ثلاثة أضعاف الكمية الحالية لاستخدامها في علاج مليوني شخص من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم حوالي 44 في المئة من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريبا.

وقال أمام البرلمان في وقت سابق "لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد".

كما ستنهي حكومته اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.