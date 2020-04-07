اليوم السابع
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الغرف السياحية: سنعود سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية فور انتهاء أزمة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:06 م
الغرف السياحية: سنعود سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية فور انتهاء أزمة كورونا أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان 

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أكد أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الأزمة الحالية التى تمر بها السياحة هى أزمة عالمية غير مسبوقة، نظرا لتوقف حركة السياحة والسفر من كافة الأسواق المصدرة للسياحة، مشيرا إلى أن التحديات التي ستواجه هذا القطاع و ماقد يترتب عليها قد لاقت تفهما عميقا و واضحا من القيادة السياسية فى مصر.

كما شدد فى بيان اليوم على أن القطاع ملتزم بالحفاظ على العمالة المدربة و الماهرة التي تعد العماد الأساسي لهذه الصناعة الخدمية التصديرية، متعهدا ببذل اقصى جهد لعودتنا سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية فور انتهاء الازمة الحالية، وقيام السياحة بدورها الهام في المساهمة في انتعاش الاقتصاد القومي.

ولفت الوصيف إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برهنت على الاهتمام الكبير الذي تولية الدولة لهذه الصناعة الواعدة و بالعاملين و بالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة.

كان الوصيف قد أعرب عن شكره للرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين على ما أسفر عنه اجتماع الرئيس أمس من قرارات مساندة لصناعة السياحة لتخطي الأزمة الحالية. لافتا إلى أنه كان هناك تفهم للمتطلبات العاجلة للقطاع في هذه الأوقات الحرجة، كما قدم الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار على المجهود الكبير الذى بذله منذ بداية الأزمة و اللقاءات الممتدة التى استمع فيها لآراء القطاع السياحى ومتطلباته.

كان المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أعلن أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء لاستعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.


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