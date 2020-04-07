اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يستعد لمزيد من التدابير لمجابهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:17 م
السودان يستعد لمزيد من التدابير لمجابهة فيروس كورونا عضو مجلس السيادة السودانى الدكتور صديق تاور
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مزيدا من التدابير لمجابهة فيروس كورونا، واطلعت على تطورات أوضاع الوباء بالسودان.
وقال وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان -في تصريح صحفي - إن وزارة الصحة أوضحت أن عدد الإصابات وصلت إلى ١٤ حالة، مؤكدا زيادة قدرة الوزارة على الفحص الطبي.
وأشار وزير الإعلام السوداني إلى أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوجيهات، منها قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية، كما كلفت اللجان المختصة بإعداد تقارير نهائية على ضوئها سيتم اتخاذ قرار من اللجنة بخصوص إعلان الحظر الكامل أو إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي ليس لها ارتباط باحتياجات المواطنين الأساسية.
وأضاف أن الوزراء المختصين قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الكامل، وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة من وزارة الصناعة، وإيقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل، حتى تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.


السودان

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سد النهضة.. وزير الرى السودانى: لا خيار أمام مصر والسودان وأثيوبيا سوى استئناف المفاوضات.. ياسر عباس: نسعى للحفاظ على حقوق بلادنا المائية فى مياه النيل.. والمفاوضات الجارية لا تتحدث عن تنازل من الأطراف الثلاثة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:00 م

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى السودان إلى 14 شخصا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:13 ص

السودان يؤكد أنه يدرس بجدية الإغلاق الكامل لمجابهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:14 ص

الاتحاد الأفريقى يدعو لرفع العقوبات عن السودان وزيمبابوى للتصدى لكورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة