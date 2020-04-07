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السعودية.. تعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:28 م
السعودية.. تعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فورى ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه الرعاية واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر، الذى يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد، أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.


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