اليوم السابع
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الجيش اللبنانى: إصابة ضابط و12 عسكريا أثناء التصدى لمحاولة اقتحام أحد السجون

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:24 م
الجيش اللبنانى: إصابة ضابط و12 عسكريا أثناء التصدى لمحاولة اقتحام أحد السجون أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش اللبناني، عن إصابة ضابط و12 عسكريا من أفراده بجروح مختلفة أثناء تصديهم لمحاولة عدد من الأشخاص اقتحام سجن القبة بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) على خلفية أعمال شغب نفذها نزلاء السجن في وقت سابق من اليوم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى فى بيان، أن دورية من القوات المسلحة تعرضت للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض نزلاء سجن القبة ومعهم عدد من الأشخاص، والذين كانوا يحاولون اقتحام السجن، على نحو تسبب في وقوع تلك الإصابات ،مشيرة إلى أن وحدات من الجيش لا تزال تعمل على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وكانت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تعاونها قوات مكافحة الشغب، قد تدخلت لضبط الوضع في سجن القبة بعد أعمال شغب ومحاولة تمرد محدودة نفذها نزلاء السجن، قاموا خلالها بإضرام النيران في الأسرة وأخشاب ومنقولات ومحاولة تحطيم الأبواب والنوافذ الحديدية.

وتجمع عدد من أهالي وأقارب السجناء وقاموا بالاحتجاج أمام أبواب السجن بالتزامن مع أعمال الشغب التي وقعت بداخله، مطالبين بالإفراج عن ذويهم المحتجزين وإقرار قانون بالعفو العام عنهم، مشيرين إلى أن نزلاء السجن رهن الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة في انتظار محاكمتهم في قضايا تتعلق بالاشتراك وتنفيذ جرائم إرهابية لم يقوموا بارتكابها. على حد زعمهم.   


لبنان

اقتحام السجون

طرابلس

الجيش اللبنانى

اخبار لبنان

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