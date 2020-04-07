الجارديان: لم يتم اختبار علاجات قال ترامب أنها ستساعد بوريس جونسون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه لم يتم اختبار أى من العلاجات لشركات الأدوية الأمريكية "العبقرية" الأربع التى قال دونالد ترامب إنها يمكن أن تساعد بوريس جونسون على التعافي من كوفيد19 سريريًا للتأكد من قدرتها على علاج فيروس كورونا أو أنها متوفرة في السوق.

وقال ترامب إنه تحدث إلى أربع شركات تعمل مع الحكومة الأمريكية يوم الاثنين وطلب من اثنتين منها "الاتصال بلندن على الفور" بشأن المساعدة في علاج رئيس الوزراء.

أشارت داونينج ستريت إلى أنها لا ترغب في قبول عرض ترامب للأدوية التجريبية.

ومع ذلك ، أكدت إحدى الشركات ، Gilead، التي صنعت عقار Remdesivir الذي تم استخدامه في تجارب علاج الإيبولا ، أن الرئيس قد تحدث إلى رئيسها التنفيذي. لكنها قالت إن دوائها العلاجي لم يتم اختباره بعد سريريا ، وهي عملية جارية.

وقالت متحدثة "لقد اتصل برئيسنا التنفيذي في يوم أمس ولكن لا يمكننا أن نقول أكثر من ذلك."

أشار ترامب إلى أن الأدوية التي يمكن أن تساعد رئيس الوزراء كانت في طريقها إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث لا يزال جونسون في العناية المركزة.

وقال ترامب "لقد تحدثت إلى أربعة منهم اليوم وهم يتحدثون لغة لا يفهمها معظم الناس ولكنني أفهم شيئًا ... لقد طوروا بالفعل علاجات وقد وصلوا إلى لندن بالفعل ، مكتبهم في لندن لديه كل ما يحتاجونه وسنرى ما إذا كان يمكننا المساعدة.

وقال "اتصلنا بكل أطباء بوريس وسنرى ما سيحدث لكنهم مستعدون للذهاب."

لكن يوم الثلاثاء قالت متحدثة باسم مقر Gilead بلندن إن العقار الذي يحمل اسم " Remdesivir " لم يتم اختباره بعد ولن يكون متاحا إلا إذا طلب طبيب المريض ذلك على وجه التحديد.

وقالت الصحيفة إنه تم تطويره قبل أكثر من 10 سنوات بعد عقد من البحث حول التهاب الكبد الوبائي سي والفيروس التنفسي.

استكشف علماء الأبحاث المركب لاستخدامات محتملة متعددة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة وغير الملباة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الإيبولا وسارس وماربورج وميرز ومؤخرًا Covid-19.