التنمية المحلية: 1747 شكوى لعدم التزام المقاهى والقاعات بالوقاية من كورونا

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة فيما يخص جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و الحضانات وعدم إقامة الأسواق .

وأعلن وزير التنمية المحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم، عن ارتفاع عدد الشكاوى التى تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " إلى 1747 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة عبر الواتساب والفيس بوك والبريد الإلكترونى والخط الساخن بإجمالى 636 شكوى جديدة خلال أسبوع .

وقال شعراوى، إن من بين تلك الشكاوى، 14 شكوى لوجود تجمعات للمواطنين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، 165 شكوى لعدم غلق المقاهى و39 شكوى لقاعات الأفراح و68 شكوى خاصة بالمطاعم ، و182 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية ، و76 شكوى لإقامة الأسواق، و8 شكاوى لعدم غلق المساجد تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف.

وأكد شعراوى أن انخفاض أعداد الشكاوى الأسبوع الماضى يدل على تفهم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، لافتًا إلى أن هناك بعض الشكاوى التى تكررت مرة أخرى وقامت الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى إطار التوجيهات باستمرار المتابعة وعدم تكرار الشكاوى .

وأشاد شعراوي بجهود العاملين فى الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة " صوتك مسموع" على الجهود التى يقوموا ببذلها خلال الفترة الحالية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، كما أشاد بجهود المحافظين وكافة القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ، لجهود كافة المحافظات فيما يخص خدمة المواطنين فى هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن .