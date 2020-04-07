اليوم السابع
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الاتحاد الدولى للنقل الجوى: 25 مليون وظيفة فى قطاع الطيران قد تكون فى خطر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:12 م
الاتحاد الدولى للنقل الجوى: 25 مليون وظيفة فى قطاع الطيران قد تكون فى خطر طائرات
كتب محمد عبد المجيد

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أكد الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا"، أن هناك نحو 25 مليون وظيفة فى قطاع الطيران حول العالم قد تكون فى خطر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان النقل الجوى، قد أعلن فى وقت سابق، أنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 252 مليار دولار هذا العام، بتراجع تبلغ نسبته 44%.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذى ظهر لأول مرة فى وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.
 
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية فى بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشى العدوى القاتلة.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
 

النقل الجوى

الاتحاد الجوى للنقل الدوى

قطاع الطيران

كورونا

فيروس كورونا

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