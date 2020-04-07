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الأمم المتحدة تكرم التمريض بصورة لمبنى إمباير ستايت.. اعرف القصة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:57 م
الأمم المتحدة تكرم التمريض بصورة لمبنى إمباير ستايت.. اعرف القصة مبنى إمباير ستايت
ريهام عبد الله

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أضيء مبنى إمباير ستايت الشهير فى نيويورك، باللون الأحمر، احتفاءً وتكريمًا، لأوائل المستجيبين لمساعدة المرضى فى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للأمم المتحدة على تويتر، صورة للمبنى وهو مضاء باللون الأحمر، وعلق عليها: "مبنى إمباير ستايت، في نيويورك، يضيء باللون الأحمر تكريمًا لأول المستجيبين خلال جائحة كوفيد 19 اليوم، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، نحتفل بعمل كادر التمريض والقبالة ونسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم".

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 

وفى سياق متصل، سلطت جائحة كوفيد-19، الضوء على أهمية العاملين فى مجال الصحة على الصعيد العالمى.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء، خلال عام 2020، على أهمية التمريض بمنظومة الصحة، إذ تشكل كوادر التمريض أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة حول العالم، إذ تقدم خدمات حيوية تشمل النظام الصحي كاملا، وما زال الممرضون والممرضات، على مر التاريخ وحتى اليوم، في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة

 كشف تقرير منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المجلس الدولي للممرضات، أن هناك اليوم أقل من 28 مليون ممرض وممرضة حول العالم، وفي الفترة بين عامي 2013 و2018، ازداد عدد العاملين في مجال التمريض بواقع 4.7 ملايين شخص.

 

 


الامم المتحدة

التمريض

كورونا نيوز

كورونا ميتر

اليوم العالمى للصحة

كورونا

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