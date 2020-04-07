استمرار أعمال تطهير المصالح ودور العبادة والمدارس والطرق بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " و مدرسة البربا الجديدة، و مدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية .

وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبو الخير أنه تم تطهير وتعقيم إدارة التموين بالمراغة، التأمينات والمعاشات ، مكتب بريد المراغة ،النيابة الادارية ، التأمين الصحي للطلاب بالمراغة ، الشئون الاجتماعية ، البنوك " بنك مصر _ البنك الاهلي "، وشارك في الحملة فريق شباب جامعة سوهاج.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، وقرية التوادر والمنشآت الخدمية بها.

وأشار محمد عبد الحميد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى تطهير ورش المطهرات بدائرة المركز والقرى التابعة، حيث تم تعقيم المدارس والبريد في جزيرة شندويل والطريق الرئيسي أسيوط سوهاج، مشيرا إلى أن أعمال التطهير شملت أيضا " قرية المحامدة البحرية، واولاد عزاز، ورافع القصير، والكوامل بحري".

وذكر لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة دار السلام .

وفي حي شرق سوهاج، لفت عاطف الصمطي رئيس الحي إلى تنفيذ حملة مكبرة استهدفت أعمال التطهير بمبنى المجلس الشعبي المحلي بمدينة ناصر، ومبنى هيئة قضايا الدولة، وشرطة النجدة، وضرائب المبيعات، وشارع بور سعيد، وبعض المحلات التجارية في منطقة الزهراء.

وقال عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تمت أعمال التطهير والتعقيم في الفترة المسائية بإستخدام سيارة الرش الخاصة بالوحدة المحلية، حيث تم تطهير مباني وشوارع قرية نجوع الرياينة بالجلاوية .

ولفت ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة إلى أنه بمشاركة الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وفريق من الشباب المتطوعين بمركز جهينة تم تطهير وتعقيم

مبني الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع جهينة - مكتب تأهيل المعوقين بجهينة - مبني الوحدة المحلية لقرية الطليحات – مبني الوحدة المحلية لقرية عنيبس - مبني الإدارة الزراعية - مبني هندسة الكهرباء - مبني لوحة الكهرباء - مبني الإدارة التعليمية القديم - مبني الإدارة التعليمية الجديد - مبني السنترال - مبني التأمينات الاجتماعية - ماكينات الصرف الآلي - موقف مدينة جهينة - محطات الوقود - المستوصف الطبي بجوار التأمينات الاجتماعية - بعض المخابز بالمدينة- الطرق العامة بالمدينة .

وفي حي غرب سوهاج ، قالت فريدة سلام رئيس الحي أنه تم تطهير وتعقيم مبني مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات الآخرى.

وكشف عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما عن تعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية، وكذلك "الساحل الغربي، و الشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة.

وأكد على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بنطاق المركز، حيثت تم تطهير جميع مراكز الشباب والملاعب الرياضية في المدينة، والمجالس القروية التابعة.

وقال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم تطهير المصالح الحكومية بدائرة أولاد حمزة، والعسيرات ، كما شمل التطهير طريق الأحايوة غرب، وطريق نجع عسر- وطريق طوخ شرق- والقنانشة وتوابعها- ونجع جبرة - ونجع النباقوة، والمجلس المحلي بالزوك الغربية، و الشئون الاجتماعية، ومكتب البريد، ومعهد الزوك الشرقية، ومدرسة الديكة بالحريزات الشرقية، ومدرسة البياضية .

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز أنه نفذت حملة تطهير مكبرة شملت إدارة أخميم التعليمية، مدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الاساسى، مدرسة ميريت آمون، ومدرسة السادات الاعدادية المشتركة، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية .

وأشار أحمد الشطوري رئيس حي الكوثر إلى أنه تم تطهير ورش مبني الإسعاف، ومبني الحماية المدنية، والبنوك، ومكتب البريد، والضرائب العامة، وقسم الشرطة، والمسجد الكبير بميدان حسن طنطاوي، ومبنى الوحدة المحلية للحي.



