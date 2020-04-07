استجابة لـ"سيبها علينا".. كهرباء القليوبية تعيد إصلاح كابينة على خط 12

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه بالنسبة لشكوى أحد المواطني على موقع "اليوم السابع" بشأن وجود كابينة كهرباء مكشوفة وتعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر حال الاقتراب منها على طريق خط 12 بنها القناطر الخيرية أمام عزبة الديونى، تم على الفور التواصل مع مدير كهرباء القليوبية المهندسة أمال بركات، التي دفعت بالفرق الفنية لإصلاح العطل.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة أسباب الشكوى فور ورودها، حرصا على سلامة المواطنين من التعرض لمخاطر الصعق الكهربائي ومنعا لوقوع أى كوارث قد تنجم نتيجة عدم وود باب للكابينة.

وكان قد أرسل القارئ احمد بكري مقيم القناطر الخيرية محافظة القليوبية، شكوى عبر واتس آب صحافة المواطن، يشكو من وجود غرفة تحكم خاصة بالكهرباء مهملة دون غطاء ومكشوفة للمارة بطريق خط 12 بنها بالقناطر الخيرية امام عزبة الديونى بعد بنزينة الوفاء مما يعرض حياة المواطنين للخطر عند نزول الامطار او عند محاولة العبث من قبل الاطفال بالقرية.

وقال القارئ: لوحه تحكم وإنارة مهملة ومكشوفة وتعرض حياة المواطنين للخطر بطريق خط 12 بنها - القناطر الخيرية امام عزبة الديواني وناشد القارئ بسرعة العمل على حل الشكوى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



الفرق الفنية تعيد إصلاح الكبينة



الكابينة بعد إصلاحها



قبل الإصلاح