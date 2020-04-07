ازدحام على القطارات مع رفع حظر التنقل فى ووهان بؤرة كورونا

كتب رامى محيى الدين

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن القطارات تزامنا مع رفع حظر التنقل في ووهان بؤرة كورونا في الصين شهدت زحاما من قبل المواطنين.

وكان وجه مكتب منظمة الصحة العالمية، بقارة إفريقيا، الشكر للممرضات، فى اليوم العالم للصحة، وفى الوقت الذى تكافح فى الدول لمنع تفشى ومكافحة جائحة كورونا المستجد القاتل.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية بافريقيا، عبر تويتر:"شكرا لجميع الممرضات اللاتي يحافظن على سلامتنا وصحتنا فى الأوقات الصعبة، يجب أن نفعل المزيد للتعرف على مساهماتهن الحيوية فى تحسين الصحة والرفاهية وإنقاذ الأرواح!".