ازالة 27 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقنا

قنا- وائل محمد

قامت الوحدات المحلية لمراكز فرشوط وقـفط وقوص، وأبوتشت ونجع حمادى بعدة حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضى املاك الدولة بقنا أسفرت عن ازالة 27 حالات تعدى.

ونجحت الحملات فى إزالة 15 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز فرشوط وقوص وابوتشت ونجع حمادي بمساحة اجمالية 6350 متر مربع بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعدي بالمبانى علي الاراضى الزراعية بمراكز قوص، وابوتشت ونجع حمادى وقـفط بمساحة اجمالية فدان واحد و10 قراريط.

وجاري استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة ، وسيتم تحويل المخالفات الي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

فى سياق أخر تشهد المحافظة حالة انضباط ذاتى من للمواطنين بفترة حظر التجول وفى محافظة قنا يبادر المواطن القنائى بمغادرة الشارع قبل مواعيد حظر الحركة في التوقيتات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وذلك حتى يعطى للاجهزة الأمنية حرية التنظيم وفرض حظر التجوال و كل المواطنين فى محافظة قنا ملتزمين بتوقيت حظر التجول، وهناك حالة إستجابة عامة فى كافة الشوارع بالمدينة والتى تخلو من المارة.



