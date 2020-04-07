ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى أوكرانيا إلى 45 حالة وفاة و1462 إصابة مؤكدة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ارتفع إلى 1462 حالة، حتى اليوم.

ووفقا لوكالة ukrpress الأوكرانية، أشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 45 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.



خريطة انتشار كورونا فى أوكرانيا

من ناحية أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى إن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المنطقة لا تزال أمام فرصة لاحتواء التفشى.

وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرقي البحر المتوسط التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.

وأوضح ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة، أن نحو 78 بالمائة من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.

وأورد برينان، في إفادة صحفية بالقاهرة، أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفا أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران، في الأيام الماضية، رغم أن بلدانا أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.

وعبرت وكالات دولية عن قلقها بشأن ملايين اللاجئين والنازحين، وحذرت من أن إغلاق الحدود قد يصعب توصيل المساعدات.