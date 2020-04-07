ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابى شمال مالى إلى 25 قتيلاً و6 جرحى

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أعلن الجيش المالى ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابى الذى تعرض له فى منطقة "غاو" شمال البلاد أمس الإثنين، إلى 25 قتيلا و6 جرحى.

وأكد الجيش المالى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الحصيلة، التى وصفها بالمؤقتة، وصلت إلى 25 قتيلا، كما عثرت قوات الجيش على ثمانى جثث لإرهابيين، واستعادت بعض الأسلحة.

وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية قد أعلنت أمس أن مسلحين مجهولين على متن سيارات ودراجات نارية، هاجموا معسكر بامبا العسكري، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا.