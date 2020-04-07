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ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى السودان إلى 14 شخصا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:13 ص
ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى السودان إلى 14 شخصا تحلل فيروس كورونا
كتبت أسماء نصار

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أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي 14 حالة حتى اليوم الثلاثاء، وذلك دون تسجيل وفيات جديدة  عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

واشارت التقارير إلى أن الحالة رقم  13 لمواطن سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر و لا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الاربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه سيتم الاعلان عن حزمة من الاجراءات الوقائية و الإحترازية خلال اليوم.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الاعلام وان يتم التبليغ حال الشعور باي أعراض أذا كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.

وأشارت التقارير إلى أن عدد القادمين من عدد من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي، والذين تتم متابعتهم، يقدر بنحو 2833 فردا منتشرين في عدد من الولايات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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