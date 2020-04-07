اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:40 ص
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ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا إلى 99225 والوفيات 1607

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:43 ص
ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا إلى 99225 والوفيات 1607 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 اليوم الثلاثاء، لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وزاد عدد الوفيات 173 إلى 1607 أشخاص. وارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.

وكان قد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم، أن بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم في الخارج.
 
ويأتى هذا الإجراء استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التي يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادي (الفيدرالي).
 
ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري، وفقا للمتحدث، ويشمل الإجراء الجيمع، بما فيهم الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، الذي أغلق حدوده الخارجية.
 
 

 


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