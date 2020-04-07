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إيفانكا ترامب توجه رسالة لبوريس جونسون بعد نقله للعناية المركزة.. إعرف قالت ايه؟

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:58 م
إيفانكا ترامب توجه رسالة لبوريس جونسون بعد نقله للعناية المركزة.. إعرف قالت ايه؟ ايفانكا ترامب
كتبت مريم بدر الدين

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أعربت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته عن تضامنها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات لندن بعد تفاقم أعراض فيروس كورونا عليه أمس الاثنين، متمنية له الشفاء والتوفيق.

وكتبت إيفانكا عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" أفكاري وصلواتي مع بوريس جونسون و عائلته.. الله مع السيد رئيس الوزراء".

ايفانكا
ايفانكا

 

وفي وقت سابق ، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا تمنياته لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، قائلاً إن الأمريكيين يصلون من أجل شفائه بعد أن تم نقله إلى العناية المركزة مع تفاقم أعراض كورونا.

ومن ناحية أخرى أكدت إيفانكا ترامب بفيديو لها عبر "أنستجرام"، أن الحكومة الأمريكية تعمل أكثر ما بوسعها للوقوف مع أصحاب الأعمال الصغيرة فى أمريكا، حيث علقت قائلة :"لن نتوقف أبدًا عن القتال من أجل أصحاب الأعمال الصغيرة في أمريكا".

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’ll never stop fighting for America’s small business owners! 🇺🇸

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وكانت وجهت ايفانكا ترامب، رسالة للأمريكيين لطمأنتهم حول الأوضاع،  وخلال جائحة كورونا المستجد، وانتشاره الكبير فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة :"ابقوا أقوياء".

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ابقوا أقوياء، كل الأشياء ستكون على ما يرام".

وكانت إيفانكا ترامب قد وجهت الشكر للأطباء والممرضين، وكل من هم فى الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم، وبدت ايفانكا مرتبكة في كلمتها التى نشرتها خلال فيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر.

وقالت ايفانكا في الفيديو:" الآن في العاصمة واشنطن، عالم شجاع، وكثيرون يعزلون أنفسهم، فيما يتواجد آخرين في الحجر الصحى، ولكل الأطباء والعاملين بالمجال الصحى، وفي الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا والحفاظ على أمتنا قوية، نحن نشكركم، وصلاوتنا لكم لتكونوا سالمين، وافكارنا معاكم، ونحن ممتنين لما تقدموه لنا، نحن في هذا معا، وسوف نتخطى ذلك، وسنكون أقوى من أى وقت مضى، وسوف نكون متصلين بانسانيتنا، ومبادئنا الأساسية، اتمنى لكم بداية أسبوع جيدة، لنبذل كل ما بوسعنا لإيقاف انتشار الفيروس، وتذكروا أننا جميعنا فى هذا معا".

 

 


ايفانكا ترامب

بوريس جونسون

كورونا

امريكا

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