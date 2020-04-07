إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية جهودها ، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالتصدى لكل محاولات التعدى ، سواء على أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضى الزراعية .

حيث تمكنت حملة مكبرة بالوحدة المحلية بديرمواس ، من إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بعزبة الوجاك بمساحة 2 قيراط ، وإزالة 2 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 80 متر بقرية تانوف .

وفى مركز العدوة شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة ، والتعديات على الأراضى الزراعية ، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 3 قيراط و2 سهم بقرية العقلية وكفر عبد الخالق .

وأكد رئيس المركز ، أنه من يتم ضبطه مخالفا بالبناء اوالتعدى سوف يحال للنيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ ، وأنه لا تهاون ضد المخالفين للقانون.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، عن طريق إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة ، بنقل مخلفات صلبة وأتربة من المقلب الوسيط أمام محطة كهرباء بنى مزار بطريق صندفا إلى المقلب العمومى بالطريق الصحراوى الشرقى بمركز بنى مزار .

كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية على مساحة 3 قيراط و12 سهم بكفر الشيخ إبراهيم حوض الجزيرة ومنشاة أبو عزيز حوض جليدة وعزبة التوت حوض الخور التابعين للوحدة المحليه لقرية الحسينية مركز بنى مزار .

ومن جانبه قام محافظ المنيا ، برئاسة حملة مكبرة لاسترداد ألف فدان أملاك دولة بمركز ملوى .

وقال المحافظ ، إن الحملة نجحت فى استرداد ألف فدان تقريبا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي ، وهى أرض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وهى عبارة عن أرض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة.

وأضاف المحافظ ، أنه تم التحفظ على الأرض ووضع لافتات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث وجه الجهات الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات وجميع أملاك الدولة الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية.

وكلف المحافظ الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضى فى تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة .



ازاله التعديات على الأراضى بالمنيا



ازاله التعديات على الأراضى بالمنيا