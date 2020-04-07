اليوم السابع
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إزالة 24 حالة تعد على أراض أملاك الدولة ببنى مزار فى المنيا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:10 م
إزالة 24 حالة تعد على أراض أملاك الدولة ببنى مزار فى المنيا جانب من الإزالات
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لقرية بنى صامت التابعة لمركز بنى مزار، حملة لإزالة التعديات بالبناء على ارض املاك دولة وأسفرت الحملة عن إزالة 24 حالة على مساحة 3100 م2 بنجع أولاد حمدان والمسايدة ونجع العرب بالطريق الصحراوى الشرقى مركز بنى مزار.

كما تواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث منعت الوحدة المحلية لمركز العدوة إقامة سويقة المدينة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى متابعة صرف المعاشات بدائرة المركز، بهدف منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، بالإضافة إلى رش وتعقيم جميع المدارس ومكاتب البريد التى يتم بها صرف المعاشات.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات للتصدي، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدى بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد قاد أمس حملة مكبرة، نجحت فى استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة.

 

 


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