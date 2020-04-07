أهالى حى المساعيد بالعريش يعقمون 21 منشأة عامة ومنازل وشوارع

شمال سيناء - محمد حسين

واصل أهالى حى المساعيد بالعريش ، لليوم الثانى ، حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم ، وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى ومناطق وشوارع وحافلات أجرة .

وقال مجدى الشوربجى، أحد الشباب القائمين على الحملة لـ "اليوم السابع" ، أنها تتم بجهود تطوعية وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره على ومياة مفلترة، وتوزيع كمامات وجونتات على الأهالى.

أضاف أنه شارك فى الحملة سيارتين مجهزتين للرش وسيارة لتوزيع زجاجات المطهروسيارة لتوزيع المياة ، و3 رشاشات محمولة على الكتف .

وأشار أنه إنضم. للمنظمين تجمع كبير من شباب المنطقة ، ومن بين المنشأت التى تم تعقيمها : إذاعة شمال سيناء ، مكتب البريد، جمعية حقوق المرأة السيناوية ، ومدرسة مصطفى جاويش ، وحى المساعيد، ومحلات التموين والمواد الغذائية واتوبيسات المساعيد البلد ، والسنترال ، ومقرر شركة الكهرباء، والوحدات الصحية ، ومنفذ توزيع الأنابيب، والمخابز، والمستنقعات، مقالب القمامه ، والعمارات السكنية، وميدان دوران شبرا ، وميدان دوران طيبة ، والمنازل بالمناطق العشوائية.

وكانت انطلقت مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، ليلة امس بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى المبادرة التى انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلى والنصر والسادات، بجانب أحياء الضاحية والمساعيد.

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يومان فى الأسبوع، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ بالمبادرات الشعبية والشبابية لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمختلف مدن المحافظة .. كما أشاد بالوعى الكامل للمواطن السيناوى والذى ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورنا المستجد.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"..مشيرًا إلى تطهير وتعقيم عدد 350 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة.

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد

تطهير وتعقيم حى المساعيد