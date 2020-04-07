أمن القاهرة ينقل مسنة للبريد لصرف معاشها ويعيدها لشقتها بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالاستجابة الفورية لالتماس مواطنة مسنة غير قادرة على الحركة ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها، بمدينة نصر، ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطنة "مسنة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة إلتمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة .

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة وإصطحابها إلى مكتب البريد، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.