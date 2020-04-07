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أمن القاهرة ينقل مسنة للبريد لصرف معاشها ويعيدها لشقتها بمدينة نصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:27 م
أمن القاهرة ينقل مسنة للبريد لصرف معاشها ويعيدها لشقتها بمدينة نصر وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالاستجابة الفورية لالتماس مواطنة مسنة غير قادرة على الحركة ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها، بمدينة نصر، ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
 
 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطنة "مسنة " – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة إلتمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة .
 
 
وعلى الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة  وإصطحابها إلى مكتب البريد، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى. 
     
 
وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل  داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .
 
وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.
 
 
 

امن القاهرة

نقل مسنة

صرف معاش

مدينة نصر

اخبار الحوادث

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