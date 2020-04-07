وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن هناك ضوء في نهاية النفق، مُعتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.
وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم..مشيرا إلى أن 125 ألف شخص يخضعون لاختبارات فحص كورونا يوميًا في بلاده.