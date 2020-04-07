اليوم السابع
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ألمانيا: لا موعد لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:40 م
ألمانيا: لا موعد لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مكافحة كورونا ـ أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على التصريحات الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وأن فعل ذلك فى ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول.

وكانت ميركل قالت في رسالة فيديو مساء يوم الجمعة الماضى: "سأكون قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع،نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذى قبل".

وقال زايبرت اليوم إن لديه انطباعا بأن معظم المواطنين في ألمانيا ملتزمون بالقيود، معربا عن شكره لهم.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبى منذ تأسيسه، مؤكدة أن ألمانيا "مستعدة للمساهمة" في دفع التكتل قدما.

وتفرض ألمانيا حاليا قيودا واسعة النطاق على الاختلاط بين الأفراد، كما أغلقت المطاعم والمسارح ودور السينما والملاعب والعديد من المتاجر.

وتواجه المحادثات بين قادة الاتحاد الأوروبى حول حزمة المساعدات الممكنة اصطفاف الدول الأكثر تضررا من الفيروس في مواجهة الدول الأقوى اقتصاديا. وتطالب إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهى الدول الأكثر تضررا من الفيروس فى أوروبا، ألمانيا والنمسا وهولندا بالموافقة على إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل لمساعدة دول التكتل الأكثر تأثّرا بكوفيد - 19 على تمويل جهودها لدرء التداعيات الاقتصادية المدمرة للوباء.
 
لكن القادة المحافظين فى دول شمال القارة يتخوفون من أن يؤدى هذا الأمر إلى التشارك فى الديون السيادية وأن يدفع مواطنوهم فاتورة تفلّت موازنات دول الجنوب.

ألمانيا

الاتحاد الاوروبى

كورونا

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