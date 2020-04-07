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ألمانيا تتخطى الـ100 ألف مصاب بكورونا وتحتل المركز الرابع بقائمة أعلى الإصابات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:08 ص
ألمانيا تتخطى الـ100 ألف مصاب بكورونا وتحتل المركز الرابع بقائمة أعلى الإصابات فيروس كورونا المستجد
كتب ــ محمد رضا

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سجلت ألمانيا رقمًا جديدًا فى إجمالى عدد الإصابات والوفيات يضعها فى مقدمة الدول الأكثر إصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كسرت الدولة الأوروبية حاجز الـ100 ألف مصاب، وسجلت تحديدًا حتى صباح اليوم الثلاثاء، 103.375 حالة إصابة، لتحجز لنفسها بذلك المركز الرابع على رأس قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للإصابات بالفيروس التاجى.

 

وبعد وصول عدد الإصابات فى ألمانيا لهذا العدد الضخم فإنها تلاحق الدول الأولى الثلاث بالترتيب وهى أمريكا وإسبانيا وإيطاليا، كما وصلت حالات الوفاة فى ألمانيا إلى 1810 حالة وفاة، بينما تم تعافى 36.081 حالة، وذلك وفقًا لما نشرته المواقع المتخصصة فى متابعة تطورات الوباء العالمى.

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وكان قد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن بلاده تريد فرض الحجر الصحى لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم فى الخارج، ويأتى هذا الإجراء استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التى يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادى (الفيدرالى).

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ فى العاشر من أبريل الجاري، وفقا للمتحدث، ويشمل الإجراء الجيمع، بما فيهم الألمان ومواطنى دول الاتحاد الأوروبى، الذى أغلق حدوده الخارجية، وكانت ألمانيا قد فرضت ضوابط صارمة منذ 16 مارس على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك فى محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية فقد تم رفض دخول 70 ألف شخص من الحدود منذ تنفيذ هذا الإجراء، كما قامت ألمانيا، خلال الأيام العشرين الماضية، بإعادة 220 ألف ألمانى كانوا فى الخارج لدى انتشار الوباء، فيما قد يثير الحجر الصحى المفروض على المسافرين، الاستياء فى بعض المناطق الحدودية مثل مكلنبورج وربومرن (شمال شرق)، حيث يعمل العديد من الأطباء البولنديين فى مستشفيات المنطقة.

 


كورونا فى المانيا

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كورونا نيوز

اعداد ضحايا كورونا

اخبار كورونا 2020

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