ألمانيا: أبلكيشن كورونا على المحمول يساهم فى حفض العدوى

كتبت: هناء أبو العز

أكدت الحكومة الألمانية أن التطوير والاستخدام الطوعى لتطبيق مكافحة كورونا المنتظر على الهواتف الذكية سيساهم بشدة في تقليل أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، فى تصريحات صحفية، إن مثل هذا التطبيق للهواتف الذكية سيكون "لبنة محورية تماما" في المساعي الرامية إلى خفض معدل العدوى.

وأوضح المتحدث أن التطبيق الألماني سيكون ملائما للاستخدام على تطبيقات برمجية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبى، وسيكون متاحا للتنزيل فى غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ويعمل هذا التطبيق المنتظر كأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث إنه إذا جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لصاحب الهاتف الذي عليه التطبيق، يتم إرسال تحذيرات إلى الأشخاص الذين يحتمل أن يكون قد خالطهم في آخر أسبوعين.

وستقوم إتاحة مثل هذا التطبيق على نحو سريع بدور مهم في الحد من انتشار الفيروس عند تخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة السارية حاليا في وقت ما

وأكد زايبرت أنه سيُجرى في كافة الأحوال مراعاة حماية البيانات الخاصة خلال تطوير التطبيق، الذي أجرى الجيش الألماني في برلين اختبارات عليه الأسبوع الماضي.

وهناك توافق سياسي عريض على استخدام التطبيق الذي يعمل عبر خاصية البلوتوث ولا ينقل بيانات الموقع إلى جهات أخرى في الدولة.