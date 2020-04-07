أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى خلال ساعات

كتب محمود راغب

هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية سوف يكون على موعد خلال ساعات مع واحدة من أجمل الظواهر الفلكية ، حيث تشهد سماء مصر والوطن العربى خلال ساعات ثالث بدر عملاق من أربعة وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة هذه السنة 2020 وهو يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

والقمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر قي أقرب نقطة من الأرض.

ويتميز القمر البدر اليوم الثلاثاء مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذه السنة بأنه سيتزامن بشكل استثنائي مع وقوعة في نقطة الحضيض وذلك عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 356,906 كيلومتر، يتبع ذلك بعد 8 ساعات و 27 دقيقة وصوله لحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان.

وبشكل عام قد لا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الاخرى ولكن يمكن للأشخاص المتمرسين ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر، وكبقية الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا البدر العملاق على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرة المد والجزر وهو امر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .