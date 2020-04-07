أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة مواهب أون لاين

أعلنت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان نتائج مسابقة من أجل مصر أون لاين والتي أقيمت في ظل حرص الجامعة على تقديم الأنشطة الطلابية أون لاين، بعد تعليق الدراسة وإيقاف الأنشطة الطلابية واللجوء إلى التعليم عن بعد.

وقد أتاحت المسابقة فرصة لطلاب الجامعة لعرض مواهبهم من خلال فيديوهات قصيرة، حصلت على تفاعلات كبيرة.

وجاءت نتائج المسابقة المركز الأول ، في مسابقة الشعر، فاز الطالب ياسر محمود من كلية الآداب، وفي مسابقة الغناء فاز الطالب محمود رمضان كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة صوت الأذان فاز الطالب أحمد يوسف كلية الهندسة بحلوان، وفي مسابقة القرآن الكريم الطالب عبد الكريم محسن كلية التجارة، وفي مسابقة الرسم فازت الطالبة بسنت أحمد كلية الآداب، وفي مسابقة التمثيل فاز الطالب أحمد طلعت كلية التجارة وإدارة الأعمال ، وفي مسابقة التصوير فاز الطالب خالد السيد كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة الإنشاد الديني فاز الطالب محمد جاد كلية الآداب.

وجاءت نتائج المركز الثانى، في مسابقة الشعر فازت الطالبة هايدي أحمد كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة الغناء فاز الطالب رحيم محمد كلية الآداب، في مسابقة صوت الآذان فاز الطالب أحمد شاهين كلية التعليم الصناعي، في مسابقة القرآن الكريم الطالب طارق زياد كلية الآداب، وفي مسابقة الرسم فازت الطالبة مروة سيد كلية الآداب، وفي مسابقة التمثيل فاز الطالب محمود سيد كلية السياحة والفنادق، وفي مسابقة التصوير فاز الطالب أحمد وجيه كلية التعليم الصناعي ، مسابقة الإنشاد الديني فاز الطالب محمد أحمد كلية الخدمة الإجتماعية.

وكان قدم طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان سيمفونية جماعية لموسيقي إبداعية من منازلهم دعماً لحملة الدولة للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء في منازلهم تحت شعار #خليك في البيت وذلك خلال فترة تعليق الدراسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب كلية التربية الموسيقية المقطوعة الموسيقية من المنزل أون لاين وهي من تأليف وقيادة يوسف مؤنس بالفرقة الثانية، وتم عرضها على صفحة الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي حظي بإعجاب وتفاعل كبير من الشباب والجمهور المصري في رسالة يؤكدون فيها على أنه لاحدود ولاقيود للإبداع مقدمين بعزفهم دعوة فنية للمواطنين للحفاظ على صحتهم والبقاء فى منازلهم.