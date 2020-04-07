اليوم السابع
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آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبى ترسل أطباء وممرضات إلى إيطاليا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:23 م
آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبى ترسل أطباء وممرضات إلى إيطاليا وزير خارجية ايطاليا يستقبل المساعدات المصرية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الاتحاد الأوروبى، صباح اليوم إرسال فريق من الأطباء والممرضات الأوروبيين من رومانيا والنرويج ، الذين تم نشرهم من خلال آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي ، على الفور إلى ميلان وبيرجامو لمساعدة الطاقم الطبي الإيطالي العاملين على مكافحة الفيروس التاجي. 
 
كما عرضت النمسا أيضًا أكثر من 3000 لتر من المطهرات لإيطاليا عبر الآلية، وستقوم المفوضية بتنسيق وتمويل هذه المساعدة الأوروبية.
 
وقالت الرئيسة أورسولا فون دير لين: "هؤلاء الممرضات والأطباء الذين غادروا منازلهم لمساعدة زملائهم في الدول الأعضاء الأخرى هم الوجوه الحقيقية للتضامن الأوروبي. أوروبا كلها فخورة بك. إن المفوضية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة إيطاليا وجميع الدول الأعضاء في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة ".
 
وقال مفوض إدارة الأزمات جانيز لينارزيتش: "أشكر رومانيا والنرويج والنمسا على قدومها لدعم إيطاليا في وقت صعب للغاية على القارة بأكملها. هذا هو تضامن الاتحاد الأوروبي في العمل. يعمل مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع جميع الدول الأعضاء للتأكد من توجيه المساعدة إلى حيث تشتد الحاجة إليها. "
 
كما تم تنشيط نظام الأقمار الصناعية كوبرنيكوس في الاتحاد الأوروبي من قبل إيطاليا لرسم خريطة المرافق الصحية وكذلك الأماكن العامة خلال طوارئ الفيروسات التاجية.
 
كما تلقت إيطاليا بالأمس إيصال معدات حماية شخصية تم تنسيقها من خلال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي. كما أرسل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معدات وقائية مثل الأقنعة والبدلات والمراوح إلى إيطاليا ، بالإضافة إلى أخذ المرضى الإيطاليين للعلاج في بلدانهم.
 
و تم بالفعل نشر جزء من الفريق الطبي النرويجي في ديسمبر من العام الماضي ، عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي - والتي تعد النرويج عضوًا كاملًا فيها - لمعالجة تفشي مرض الحصبة في ساموا.
 
ومركز تنسيق الاستجابة للطوارئ هو قلب آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي وينسق تقديم المساعدة إلى البلدان المنكوبة ، مثل مواد الإغاثة والخبرة وفرق الحماية المدنية والمعدات المتخصصة. 
 
يضمن المركز النشر السريع للدعم في حالات الطوارئ ويعمل كمركز تنسيق بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة الست الإضافية ، والدول المتضررة ، والحماية المدنية وخبراء الشؤون الإنسانية.
 
 

ايطاليا

اوروبا

الاتحاد الاوروبى

كورونا

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