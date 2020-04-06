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6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه بمركز مطاى

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:57 ص
6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه بمركز مطاى المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا،أنه تم إحلال وتجديد 2 خط لمياه الشرب بمركز مطاى ، أحدهما قطر 12 بوصة من مرشح أبجاج الحطب ، وحتى الهماملة التابعة لمجلس قروى حلوة ، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصة بقرية أبوان، فى إطار خطة الإحلال والتجديد للشركة

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى تم إحلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر ، وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 6 مليون و50 الف جنية.

وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

قال رئيس مجلس إدارة شركة المياه أنه جارى مد خطوط مياه قطر 4 بوصة لعدد من القرى بمركز سمالوط وذلك فى إطار خطة الشركة لدعم المناطق المحرومة داخل المحافظة بخطوط المياه وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى يتم تركيبها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 7 الاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية مليون واربعمائة الف جنية وتم توصيلها بالمجالس القروية بالبيهو وقلوصنا ومدينة سمالوط وبنى غنى.

وأكد، رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

وفى سياق أخر وبناءا على تعليمات كلا من اللواء اسامه القاضى محافظ المنياو المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم كافة المبانى الادارية والمحطات بالشركة تم تكليف الإدارة العامة للشئون الادارية بالتنسيق مع قطاع المعامل بتعقيم مبنى خدمة العملاء ووجه بان تكون اعمال التعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا بكافة فروع الشركة كما تم تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية الوقائية للزملاء المحصلين بالشركة.

 


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