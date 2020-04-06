وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

كتب - إسماعيل رفعت

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها وجميع العاملين بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وقال الوزير :" نسأل الله (عز وجل) أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وأمان وسائر بلاد العالمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد ترجمة " الخطب العصرية " لوزارة الأوقاف إلى ثماني عشرة لغة هي " الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية – الروسية – الفارسية – السواحيلية – الهوسا – الصومالية – الماندنكو – التركية – البشتو – الأمهرية – البرتغالية – الصينية – اليونلنية – الإيطالية – الأوردية " ووجه بالبدء فورًا في طباعة هذه الترجمات ، مع التوجيه بنشرها إلكترونيًا على بوابة الوزارة ، وصفحاتها المتعددة باللغات الأجنبية.