اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:47 م
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ليلة النصف من شعبان وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها وجميع العاملين بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وقال الوزير :" نسأل الله (عز وجل) أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وأمان وسائر بلاد العالمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد ترجمة " الخطب العصرية " لوزارة الأوقاف إلى ثماني عشرة لغة هي " الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية – الروسية – الفارسية – السواحيلية – الهوسا – الصومالية – الماندنكو – التركية – البشتو – الأمهرية – البرتغالية – الصينية – اليونلنية – الإيطالية – الأوردية " ووجه بالبدء فورًا في طباعة هذه الترجمات ، مع التوجيه بنشرها إلكترونيًا على بوابة الوزارة ، وصفحاتها المتعددة باللغات الأجنبية. 


وزاره الاوقاف

النصف من شعبان

الرئيس السيسى

وزير الأوقاف

مختار جمعة

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صيام النصف الثانى من شعبان

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:30 ص

الفنان محمد ثروت يكشف تفاصيل إقامته حفل "أون لاين" بمناسبة ليلة النصف من شعبان

الأحد، 05 أبريل 2020 01:18 ص

"مناجاة" ليلة النصف من شعبان فى بث حى عبر اليوتيوب .. اعرف التفاصيل

السبت، 04 أبريل 2020 04:30 م

دار الإفتاء: ليلة النصف من شعبان تبدأ مغرب الثلاثاء حتى فجر الأربعاء

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:34 م

خزائن إيران تنهار .. ووباء كورونا يواصل حصد الأرواح.. روحانى يطالب المرشد بمليار دولار ويأمل الاحتفال بالقضاء على الفيروس مع النصف من شعبان.. 2234 وفاة وأكثر من 29ألف إصابة.. والسلطات تحظر السفر بين المدن

الخميس، 26 مارس 2020 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة