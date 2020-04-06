اليوم السابع
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وزارة النقل: 860 ألف راكب استخدموا المترو أمس و 292 ألف بالسكة الحديد

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:02 م
وزارة النقل: 860 ألف راكب استخدموا المترو أمس و 292 ألف بالسكة الحديد المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس الأحد إلى 860.537 ألف راكب شملت 504.977 ألف راكب بالخط الأول، و306.326 ألف راكب بالخط الثانى، و49.234 ألف راكب بالخط الثالث.

وأضافت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ بالأمس292.018 ألف راكب تضمنت 103.14 ألف راكب بالخطوط الطوالى و189.04 بخطوط المسافات القصيرة، حيث بلغ عدد الرحلات بالمسافات الطويلة والقصيرة 662 رحلة.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


السكة الحديد

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