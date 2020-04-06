اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

واعظات الأوقاف يشاركن فى مبادرة : " معًا لخطاب دينى مستنير "

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:59 ص
واعظات الأوقاف يشاركن فى مبادرة : " معًا لخطاب دينى مستنير " الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

صرح الدكتور هشام عبد العزيز  أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  والمنسق العام لمبادرة  : " معًا لخطاب ديني مستنير  " التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بأن واعظات الأوقاف سيشاركن بقوة في المبادرة  من إسهامهن الدعوي في المبادرة أو من خلال صفحاتهن الخاصة ، قصد نشر الفكر الوسطي المستنير ، و كذلك عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وبوابة الأوقاف الإلكترونية ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة .


جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى نشر  الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح ، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا ، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد و البلاد ، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل ، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين ، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .
وستكون المبادرة بشراكات واسعة .

 

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق  مبادرتها  :  " معًا لخطاب ديني مستنير  " مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية و من خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية ، يأتى هذا في إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدي  وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير  والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية في ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح ، وفي إطار تعاونها  مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية .



 


وزاره الاوقاف

واعظات الأوقاف

معًا لخطاب ديني مستنير

خطاب دينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة