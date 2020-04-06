هيلارى كلينتون تكشف تفاصيل مشادة ترامب وبايدن وموقف انتخابات الرئاسة الأمريكية

ريهام عبد الله

أوضحت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، موقف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن ترامب ليس لديه السلطة لتأجيل الانتخابات او ارجائها.

وقالت هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لنكون واضحين، ترامب ليس لديه القوة، لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر".







هيلارى كلينتون

وفى سياق متصل، هاجم دونالد ترامب، جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" أراد جو بايدن أن ينتقل موعد المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى فترة زمنية لاحقة، الآن يريد مؤتمر "افتراضي" ، مؤتمر لا يضطر فيه إلى الحضور، أتساءل لماذا؟ أيضا، ماذا حدث لتلك المكالمة الهاتفية التي قالها لوسائل الإعلام المزيفة أنه يريد إجرائها معى؟".



ترامب

ليرد عليه بايدن ويهاجمه بصورة غير مباشرة، عن إدارته لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال ردا على تغريدة ترمب السابقة:" سيدي الرئيس، آمل أن نتمكن من التجمع في ميلووكي، لكن هذا سيعتمد علي تكثيفك الجهود والقيام بما يلزم القيام به للتعامل مع هذا الوباء، لقد حددت كيف يمكنك القيام بذلك، سأكون سعيد للنقاش أى وقت".



بايدن

ومنحه جزءا من برنامجه لكيفية التعامل مع جائحة كورونا المستجد، فى إشارة واضحة لسوء إدارة ترامب للأزمة.

وفى سياق آخر استنكرت هيلارى كلينتون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والسيدة الأمريكية الأولى سابقا، طريقة تعامل دونالد ترامب مع أزمة وباء كورونا المستجد، وطالبت الناخبين الأمريكيين بعدم انتخابه فى الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.

وقلت هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "لقد استغرق ترامب 70 يومًا للتعامل مع الفيروس التاجى ليس كتهديد بعيد أو سلالة إنفلونزا غير ضارة تحت السيطرة بشكل جيد، لكن كقوة مميتة تستعد لقتل عشرات الآلاف من المواطنين، استبدلوا هذا الرجل فى نوفمبر".



ترامب